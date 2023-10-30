Компания "Золотые луга" вновь вошла в топ-50 переработчиков молока в России

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

Центр изучения молочного рынка (DIA) опубликовал ТОП-100 крупнейших компаний-переработчиков молока в России по итогам 2022 года. В рейтинг вошли предприятия Тюменской области, в числе 50-ки лидеров отрасли – АО "Золотые луга".

Компания "Золотые луга", один из крупнейших производителей молока и молочной продукции на Урале и в Сибири, уже на протяжении нескольких лет уверенно представлена в рейтинге, входя в ТОП-50 молокоперерабатывающих заводов России. По итогам 2022 года компания заняла 47 место.

Напомним, в прошлом году свой 90-летний юбилей отметил Ситниковский молочный комбинат (филиал АО "Золотые луга") – одно из старейших предприятий Тюменской области. А торговая марка "Золотые луга" отпраздновала свое 20-летие, в честь чего вся линейка обрела новый дизайн. Компания вошла в каталог предприятий "Молочная гордость России", а продукция получила высшие награды российских конкурсов качества.

"Наша компания следует трендам, сохраняя традиции: предприятие выпускает молочную продукцию только из натурального молока, делая упор на безопасности и стабильном качестве. Все сырьё проходит строгий контроль, на производстве не используют консерванты, искусственные добавки. Ежегодно проводится модернизация и оптимизация производства, систем хранения и логистики. Мы также ориентируемся на предпочтения потребителей, адаптируя продукты под требования современности. Например, в 2022 году выпустили традиционные молочные продукты в новой ПЭТ-бутылке 720 гр., а также ряженку с гранолой, которая не имеет аналогов на рынке молочной продукции", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

В 2022 году ТОП-100 компаний в общей сложности переработали 15 млн 380 тыс. тонн сырого молока, это на 938 тыс. тонн больше, чем в 2021 году. Крупнейшим переработчиком молока стало государство, национализировав Danone. Объем переработки составил 1 млн 774 тыс. тонн.

Отметим, анализ ТОП-100 крупнейших молочных компаний позволил определить ключевые тренды развития российской молочной промышленности. По данным Центра изучения молочного рынка, санкции в отношении России отразились на молочных перерабатывающих предприятиях: в частности, последовал уход с рынка крупных мировых поставщиков оборудования и упаковочных решений.

Существенно сократилось и потребление, и производство цельномолочной продукции, особенно йогуртов. Переработчики вынуждены были перенаправлять молоко на производство сыров, сухих молочных продуктов, масла. Кроме того, за последние годы наблюдались большие инвестиции в сырное производство, поэтому пик запуска новых и модернизированных заводов пришелся на 2021-2023 годы.

Переработка молока выросла в Новосибирской, Томской, Омской областях. Мощный рост объемов переработки показали сырные компании и заводы в европейской части, в Поволжье и на Урале.