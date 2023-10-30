Тюменец занял второе место на хакатоне по ИИ в Приволжском федеральном округе

Артур Дворников из Тюменской области занял второе место на окружном хакатоне проекта "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект" платформы "Россия — страна возможностей". Победители и призеры разделили призовой фонд в 3 млн рублей, сообщает информцентр правительства ТО.

Артур в составе команды "Dark Flow" представил модель и веб-приложение для прогнозирования опасностей и рисков Пермского края. Всего в проекте 8 окружных хакатонов. На каждом из них перед командами ставятся от 3 до 6 кейсовых задач.

Желающие принять участие могут зарегистрироваться на окружной этап в Ставрополе и международный — в Москве.