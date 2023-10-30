Тюмень к Новому году снова будут украшать предприниматели

Бюджетные деньги город потратит на установку существующих новогодних световых композиций, их ремонт и техобслуживание, в остальном, как и в прошлом году, помогут местные компании и предприятия, сообщил глава города Руслан Кухарук.

Встречу с представителями строительных компаний, сетевых организаций, банковской сферы, нефтегазовой отрасли глава города провел в конце прошлой недели. На ней обсуждались предложения предпринимателей по совместному оформлению города к зимним праздникам. Создана рабочая группа, которая объединит все предложения по проектам и будет оказывать содействие в их реализации.

"Мне приятно, что появились новые компании, готовые принять участие в подготовке к ним и сделать необычные и запоминающиеся территории. Так, на площади у Технопарка одной из строительных компаний предлагается сделать площадку "Космо", а на Цветном бульваре другой застройщик уже приступил к работам по установке большого катка с павильоном-раздевалкой. Прозвучали на встрече и идеи украсить другие скверы и набережную. Бюджетные средства будут потрачены на установку существующих световых композиций, их ремонт и техническое обслуживание", - сообщил Руслан Кухарук.

В прошлом году на площади 400-летия Тюмени силами застройщиков был создан необычный ледовый городок. Новые локации появились на Центральной и Городской площадях, Цветном бульваре. Новая улица Дзержинского восхитила всех – со вкусом были подобраны украшения и световое оформление. Социально активные организации выкупали билеты на мероприятия для детей участников СВО, а также дарили подарки детям из многодетных и малообеспеченных семей.