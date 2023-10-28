В Тюмени по случаю открытия ТИЦ устроили праздник и разыгрывают турпутевки

Туристско-информационный центр оккрыли в пятницу на набережной у мультицентра "Контора пароходства", в региональном агенстве по туризму заявляют, что он станет новой точкой притяжения для всех путешественников и жителей города, желающих узнать больше о культуре, истории, маршрутах и местных достопримечательностях.

По случаю отрытия у центра до 20:00 сегодня проходит интерактивная программа с играми, конкурсами, выступлениями артистов театра оригинального жанра "Гелиос". Жители и гости города могут продегустировать кофе с "нефтью", чай от потомка купцов Колокольниковых и минеральную воду. Также проводится розыгрыш туров в Тобольск, обзорных экскурсий по Тюмени и брендированных подарков VisitTyumen.

В ТИЦ посетители могут получить карты, брошюры, рекомендации по отелям, ресторанам и различным развлечениям, а также информацию о туристических маршрутах, экскурсиях и оформить онлайн-заявку самостоятельно через интерактивные панели.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова:

Это третий Туристско-информационный центр в регионе. Первый был открыт в тюменском ЦУМе, а второй находится Тобольске у Прямского взвоза. Здесь расскажут о всех возможностях, которые мы развиваем. Безусловно, это туристические и экскурсионные продукты, а также культурная повестка. Гости областной столицы получат ответы на все вопросы, связанные с приездом в Тюменскую область.

Специалисты информационного центра не только помогут составить оптимальный план поездки, но и порекомендуют места, которые необходимо посетить. Пространство даст возможность коллаборации с межрегиональными партнерами, а также станет удобной площадкой для презентаций и размещения сезонных предложений от представителей туриндустрии.

Туристско-информационный центр в современном урбанистическом стиле с ярким дизайном расположен в самом сердце города, на популярной туристической дестинации, что делает его легкодоступным для всех желающих.

"Набережная Туры является визитной карточкой города. Здесь проводится большинство мероприятий, в том числе и "Битва на Туре", "Кросс нации", "Морфология улиц". Жителям и гостям города расскажут об актуальных туристических продуктах. Скоро появится информация о всех городах Тюменской области, где можно побывать. Наша задача — это все объединить", — отметил заместитель Главы города Тюмени Петр Вагин.

Также состоялся запуск единой службы поддержки туристов, которая включает в себя телефон горячей линии 8 (800) 302-34-72, телеграм-бот, а также форму связи через социальные сети и сайт VisitTyumen. Независимо от выбранного канала поддержки, пользователи смогут получить консультацию от сотрудников всех информационных центров Тюменской области.