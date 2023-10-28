Тюменская область вышла в финал конкурса по содействию занятости населения

Минтруд России утвердил список участников финалистов всероссийского конкурса профмастерства в сфере содействия занятости населения в номинации "Лучший проект Центра занятости". В номинации "Лучший проект Центра занятости" в категории "Лучший сервис службы занятости населения" определены шесть финалистов, в числе которых Тюменская область.

На конкурс был представлен новый сервис "Видеовакансия", который разработали и внедрили специалисты Тобольского отделения областного Кадрового центра "Работа России" в этом году.

Напомним, что сервис "Видеовакансия" был разработан для работодателей в рамках бизнес-ситуации "Комплексное кадровое обеспечение потребности работодателей в персонале". Идея современной презентации вакансии возникла исходя из острой потребности предприятия в водителях. Цель проекта - оперативно закрыть кадровую потребность.

Специалисты центра записали короткий видеоролик о вакансии "водитель автобуса" Тобольского пассажирского автопредприятия.

В отличие от традиционных текстовых вакансий такой формат наглядно показал потенциальному соискателю специфику работы, организацию рабочего пространства, возможности карьерного роста и даже коллектив предприятия.

Ролик получил большой охват в социальных сетях и средствах массовой информации. В течение 10 дней с момента публикации семь тоболяков, заинтересовавшихся этой вакансией, обратились в Кадровый центр. Пятеро из них направлены для прохождения бесплатного обучения на водителя категории "Д", чтобы в дальнейшем стать работником автопредприятия.

Финалистов Оргкомитет определял дистанционно — на основе материалов, поданных через личный кабинет участника. Победителей определят до 1 декабря. А до этого момента, жюри конкурса проведет с финалистами личные собеседования, предложит ответить на дополнительные вопросы и выполнить задания.