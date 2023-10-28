Светлана Иванова: в Тюмени успешно реализуется программа развития образования

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Депутаты Тюменской гордумы признали успешным выполнение муниципальной программы развития образования в городе, вопрос рассмотрен на заседании думы 26 октября.

Депутат Екатерина Вешкурцева сообщила, что контроль за реализацией муниципальных программ является одним из основных направлений контрольной деятельности Тюменской городской думы. По итогам выполнения муниципальной программы за 2022 год наблюдается значительный уровень выполнения мероприятий. Депутаты подробно изучили выполнение муниципальной программы и отметили, что наблюдается положительная динамика в рамках выполнения мероприятий по развитию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и повышению качества дошкольного образования, по созданию общеобразовательных организаций условий, обеспечивающих успешность каждого ученика, формирование мотивации к обучению, активную увлечённость в образовательный процесс и по приобщению к волонтёрской деятельности. Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий программы составил 95% от уточнённого плана.

Депутат Сергей Морев отметил, что в этом году в тюменских школах на 7 тысяч учащихся больше, чем в прошлом, и спросил, хватит ли учителей и какая работа ведется по привлечению кадров. Заместитель главы города Тюмени Дина Гороховец сообщила, что потребность в качественный педкадрах актуальна для всех. “В Тюмени вопросы по кадровому дефициты закрыты, во всех школах города уроки ведутся. Да, где-то за счет увеличения нагрузки, перераспределения кадров. Мы продолжаем искать педагогов для того, чтобы изнутри нагрузку перераспределить” - сообщила Горковец.

Сергей Пыхалов в своем выступлении рассказал, что учителя давно построенных школ тоже бы хотели обновления, а также отметил, что жители города ждут, когда все дети начнут учиться в одну первую смену.

Георгий Муратов предложил усилить информирование населения о развитии школ и детских садов, а также попросил быстрее решить вопрос с местом для школы в микрорайоне Матмасы и начать ее уже проектировать.

Глава города Руслан Кухарук отметил, что главным вопросом при постоянно растущем населении для региональных и городских властей остается строительство школ, детсадов и обновление действующих учреждений. В этом году в городе введено четыре школы на 4 200 мест, эта программа реализуется совместно с правительством Тюменской области. В рамках муниципальной программы внимание уделяется существующим объектам по программе капитального ремонта. В этом году в рамках поручения президента в нашем городе был реализован такой объект. Это школа №62 в Заречном микрорайоне города на улице Газовиков, в ней прошел капремонт - это практически новая школа, наполнена современным оборудованием.

“Программа образования очень важная, знаковая, значимая, на ее реализацию расходуется серьёзная доля бюджета. От лица депутатов отмечу, что программа реализуется плановым порядком, что показатели согласно всех задач и целей исполняются в полном объёме. Надо заметить, что за последние годы количество наших учащихся растет. Это говорит о том, что задача, которая предусмотрена в программе в части формирования качественных условий для занятий наших ребят, успешно реализуется, администрация Тюмени делает очень много с точки зрения создания благоприятных комфортных условий”, - подытожила рассмотрение вопроса председатель гордумы Светлана Иванова.