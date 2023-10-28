Светлана Иванова прокомментировала исполнение бюджета Тюмени за I полугодие 2023 года

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Вопрос об исполнению бюджета города Тюмени за первое полугодие 2023 года, а также положение дел по расходам и доходам городской казны на текущий момент депутаты Тюменской гордумы проанализировали на очередном заседании думы.

Изначально бюджет города Тюмени на 2023 год по доходам был утвержден в сумме 35,62 млрд рублей, по расходам - почти 38,08 млрд рублей. В первом полугодии он был уточнен до 39,3 млрд и 44,8 млрд соответственно. За первое полугодие по доходам бюджет исполнен на 16,15 млрд, или 41,1% к уточненному прогнозу доходов, 7,21 из них — налоговые доходы (44,6%). По расходам бюджет исполнен в сумме 18,86 млрд рублей, или на 42%. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем расходов увеличился на 345,46 млн рублей. По данным на конец октября в бюджете произошла новая корректировка: доходная часть увеличилась до 44,73 млрд и выполнена на 77%, расходная часть оценивается в 46,34 млрд рублей, при этом 72% уже выполнено.

Депутат Сергей Пыхалов поинтересовался, куда идут деньги от возврата материалов с капремонтов, сноса зданий и сооружений. Замглавы города Андрей Пилипчук пояснил, что эти доходы идут на общесовокупные расходы.

Депутат Андрей Потапов в качестве нового вида дохода для города предложил рассмотреть введение туристического сбора. В администрации города пояснили, что введение таких сборов не обсуждается, тем более что его введение находится в компетенции федерального центра.

Екатерина Вешкурцева поинтересовалась, потребуется ли городу кредит для исполнения всех муниципальных программ, который прогнозировался ранее в бюджете. Андрей Пилипчук заверил, что сейчас такой необходимости нет и вряд ли она возникнет по концу года.

Глава города Руслан Кухарук сообщил, что исполнение бюджета на данный момент по доходам и расходам превышает 70%, темпы хорошие, все законтрактованные мероприятия выполняются по графику, их оплата будет произведена в полном объеме. В начале года дефицит бюджета оценивался в 1,6 млрд рублей, что предполагало возможные кредиты, но на сегодня есть уверенность, что до конца года не придется прибегнуть к заимствованиям и все обязательства перед жителями города, по исполнению муниципальных программ будут выполнены на 100 процентов, подчеркнул глава.

Председатель гордумы Светлана Иванова, комментируя обсуждение исполнения бюджета, сообщила, что депутаты работу администрации города в этом направлении оценивают положительно. "Вопрос бурно обсуждался на комиссии, сегодня были вопросы. В целом считаем, что исполнение бюджета идёт в плановом порядке. Наблюдается превышение расходов на доходами в 2,7 млрд рублей, но это плановые позиции. Заемными средствами, хоть они и заложены в бюджете, не пришлось воспользоваться, долгов нет. Поэтому в целом по исполнению бюджета ставим оценку "хорошо", - резюмировала Светлана Иванова.