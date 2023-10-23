СУЭНКО строит коллектор под Иртышом в Тобольске

11:16 23 октября 2023
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Специалисты компании продолжают строительство нового коллектора в тобольском  левобережье, который соединит систему водоотведения этой части города с коллектором Тобольска и закроет растущую потребность жителей в услуге централизованного водоотведения, сообщили в адмнистрации города. 

Сейчас жидкие бытовые отходы перевозят спецтранспортом по воде с левого берега Иртыша на городские очистные сооружения. 

"Проект реализуется в рамках соглашения между госкорпорацией Фонд содействия реформированию ЖКХ, Тюменской областью, администрацией города Тобольска и АО "СУЭНКО". Прокладывать новые сети под Иртышом будут современным методом горизонтально-направленного бурения. Инженерам предстоит совершить идеальный по траектории прокол на глубину не менее 2 м и построить две 900-метровые "нитки"", - отмечается в релизе. 

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