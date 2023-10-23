Тюменская область занимает 7 место в РФ по научно-технологическому развитию регионов

РИА Новости опубликовало рейтинг по научно-технологическому развитию регионов в 2022 году, согласно которому Тюменская олатсь, как и в 2021 году, вошла в топ-10, но поднялясьс 9 на 7 место.

Лидерами рейтинга по научному развитию регионов стали Москва. Санкт-Петербург и Татарстан, в конце списка Ингушетия, Хакасия и Ненецкий автономный округ. В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

Лидирующие позиции Москвы и Санкт-Петербурга эксперты объясняют наличием большого числа научно-исследовательских институтов, высоко квалифицированных кадров, функционированием высокотехнологичных производств, высоким уровнем развития науки и технологий. Татарстан, занимающая третью позицию в рейтинге, также является одним из научных, технологических и инновационных центров страны. Республика занимает первое место в РФ по инновационной активности организаций.

В первую десятку рейтинга, помимо названных субъектов РФ, также входят Нижегородская, Московская, Самарская, Тюменская области, Пермский край, Ульяновская и Свердловская области. По сравнению с прошлым годом Тюменская область поднялась на два места, а Пермский край и Ульяновская область опустились на одну позицию. В целом же на субъекты РФ, составляющие первую десятку рейтинга, приходится более 59% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ, услуг по итогам 2022 года, следует из данных рейтинга.

При этом ксерты отмечают, что после введенных в 2022 году санкционных ограничений принципиальных изменений в сфере инновационного развития РФ не произошло. Доля инновационных товаров и услуг в общем объеме отгруженных товаров и услуг по итогам 2022 года увеличилась на 0,1 процентного пункта и составила 5,1%. При этом в промышленной сфере данный показатель сохранился на прежнем уровне (5,5%). Инновационная активность организаций (доля организаций, имевших затраты на инновационную деятельность, выполнявших научные исследования и разработки, отгружавших инновационную продукцию) незначительно снизилась - на 0,9 процентного пункта, до 11%.