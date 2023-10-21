Семинар по вопросам привлечения работников-иностранцев прошел в Тюмени

Семинар для работодателей, привлекающих к трудовой деятельности иностранных работников, прошел в Тюмени 19 октября. В нем приняли участие руководители Управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области, комитета по делам национальностей Тюменской области и региональных национальных общественных объединений. Организовал встречу департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Директор дептруда Александр Сидоров рассказал о порядке привлечения иностранных граждан из стран с визовым порядком въезда в Россию. Иностранные работники из указанных стран вправе осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации на основании разрешения на работу в случае, если для работодателя утверждена соответствующая квота. Квота, в свою очередь, рассматривается областной и федеральной межведомственными комиссиями и утверждается приказом Минтруда России.

Сидоров отметил, что в Тюменской области число привлекаемых работников из стран с визовым порядком въезда на территорию РФ значительно сократилось и продолжает уменьшаться.

Спикером по вопросу адаптации трудовых мигрантов в российский социум и профилактике межнациональных конфликтов выступил зампредседателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин. Он рассказал об обеспечении межнационального согласия и проводимой работе в сфере социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Тюменской области.

Начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области Алена Суровнева помогла представителям работодателей разобраться в мерах, направленных на противодействие незаконной миграции, отметила неотвратимость ответственности при несоблюдении миграционного законодательства.