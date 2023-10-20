950 детей-инвалидов получили сертификаты на реабилитацию

Пилотный проект для отработки комплексного подхода к реабилитации детей с инвалидностью реализуется в Тюменской области, сообщила заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова на заседании Госдумы РФ.

Правительство утвердило концепцию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей с инвалидностью, а также план ее реализации. Документ рассчитан на период до 2025 года.

"Для профилактики детской инвалидности продолжается развитие системы ранней помощи детям и их семьям. В 2022 году такими услугами были охвачены более 255 тысяч детей в возрасте до трех лет. В 2023 году планируем 260 тысяч. К этой работе будут привлечены 35 тысяч специалистов", – отметила вице-премьер.

Напомним, реализацию пилотного федерального проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в Тюменской области высоко оценил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

"Результаты первого года нас действительно порадовали. Коллеги профессионально подошли к реализации пилотного проекта, помогали министерству адаптировать методические рекомендации на основе практики. Мы сегодня видим, что комплексный подход позволяет более эффективно выстраивать реабилитацию детей. Поэтому пилотный проект в перспективе будет расширяться и на другие территории", – заявил глава Минтруда, посетив летом 2023 года вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором тюменские реабилитационные центры "Родник" и "Пышма".

"В рамках проекта семья, где ребенку впервые установлена инвалидность, получает электронный сертификат, которым родители оплачивают услуги специализированных центров. Деньги на оплату выделяются из федерального бюджета. Родителям программа нравится, они считают, что результат заметен уже после первой недели занятий со специалистами. Мы готовы делиться накопленным опытом с другими регионами", – отметил Александр Моор.

С начала реализации проекта в июне 2022 года курс комплексной реабилитации и абилитации в Тюменской области прошли более 950 детей-инвалидов. В проекте принимают участие 10 организаций, две из которых – некоммерческие.

В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на создание по всей стране системы комплексной реабилитации и охвата всех детей с инвалидностью качественными реабилитационными услугами.