В Тюменской области по нацпроекту отремонтируют 4 моста

Ремонт мостов и путепроводов — это обязательная часть работ по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". В текущем году в Тюменской области были отремонтированы мост в Ишиме через р.Ишим и путепровод на Обходе г. Тюмени через Транссибирскую железную дорогу. Годом ранее выполнен ремонт путепроводов на объездной г. Тюмени на пересечении с Червишевским и Московским трактами.

В плане нацпроекта на 2024 год — ремонт ещё 4 мостов. 3 из них - на Обходе г. Тюмени. Будут отремонтированы левое направление моста через р. Туру в районе Метелёво и путепроводы возле Верхнего Бора и Казарово.

"Мы ведём последовательный ремонт путепроводов на самой загруженной региональной магистрали — Обходе г. Тюмени. Начали с развязки на Червишевском тракте и планомерно движемся по часовой стрелке. Ежегодно мы совершенствуем не только технологии, но и подходы к ремонту. Ремонт Плехановского путепровода в текущем году разделили не на 4 этапа, как делали раньше, а на 6. В каждом этапе для объезда зоны ремонта оставляли по 2 полосы. Практика показала, что транспорт двигался в оптимальном режиме", - прокомментировал начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.

Также благодаря национальному проекту будет отремонтирован мост через р. Вагай в с. Аромашево.