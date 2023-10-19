Лесники обнаружили вредительство в лесах Викуловского района

Массовое повреждение деревьев обнаружили работники Викуловского лесничества - злоумышленники подрубили у корней 25 крепких спелых берёз и осин, чтобы они остались стоять, но в то же время медленно усыхали и в конце концов погибли.

Чтобы скрыть от сотрудников лесной охраны порчу лесных насаждений, повреждения на стволах замаскировали укрыли листвой и лесной подстилкой. Лесонарушение заметили во время патрулирования инженеры по охране и защите леса Мария Чупина и Оксана Меренинова.

По оценке специалистов, нарушители искалечили свыше 17 кубометров деревьев, причинив лесному фонду ущерб почти в 36 тысяч рублей. Ведется административное расследование по ч. 1 ст. 8.28 КоАП, устанавливаются личности виновных и цели нанесенных повреждений. Материалы переданы в департамент лесного комплекса Тюменской области.