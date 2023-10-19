Тюмень и Сбер договорились о совместной разработке цифрового двойника города

Администрация Тюмени и Западно-Сибирское отделение Сбербанка в рамках "Инфотех-2023" подписали соглашение о реализации совместных цифровых проектов. Подписи под документом поставили глава города Руслан Кухарук и управляющий отделения банка Роман Дубинский.

Кухарук отметил, что Тюмень одним из первых городов региона в рамках областного соглашения со Сбербанком приступила в 2020 году к работе по развитию цифровизации. В Тюмени поступательно реализуются мероприятия по внедрению информационной безопасности, повышению комфортности городской среды, цифровизации городского хозяйства. Установлены две "умные" остановки, работает проект "Умный офис", действуют биометрические системы контроля и управления доступом в образовательных учреждениях.

"Соглашение направлено на реализацию проекта по созданию "Цифрового двойника города Тюмени" для формирования единого информационного пространства, повышения эффективности управления городской инфраструктурой, контроля исполнения муниципальных заданий. Наша общая со Сбером цель — чтобы тюменцы активно пользовались удобными сервисами, а взаимодействие в рамках соглашения позволит нам продолжить работу над улучшением качества жизни в городе", - сообщил Кухарук.

Глава города предложил тюменцам посетить форум и посмотреть, как компании внедряют цифровые решения в различных сферах деятельности.