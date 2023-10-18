Моор открыл Инфотех

XVI Тюменский цифровой форум "ИНФОТЕХ-2023" открылся в Тюмени, с приветственными словами к участникам обратились заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и губернатор Александр Моор.

Ключевой темой форума в этом гоу станет "Искусственный интеллект. Стратегия развития до 2030 года". В ее обсуждении примет участие глава Минцфиры Максут Шадаев.

Инфотех - первое масштабное событие, организованное регионом, где сквозная тема посвящена искусственному интеллекту, подчеркнул Чернышенко. "Тюменская область один из субъектов-лидеров по уровню цифрового развития по итогам второго квартала 2023 года, показатель цифровой зрелости здесь составил 80%. Тюмень в рейтинге умных городов России по итогам 2022 года. Также регион в пятёрке лучших по использованию искусственного интеллекта и его решений в госуправлении", - констатировал вице-премьер.

Чернышенко рассказал, что по поручению президента Владимира Путина правительству поставлена задача обеспечить внедрение искусственного интеллекта и его технологии в ключевые отрасли экономики и социальной сферы.

"В сентябре на стратсессии у председателя правительства Михаила Мишустина мы подробно обсуждали проекты обновлённой национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Это стратегия предусматривает меры по развитию инфраструктуры, стимулированию науки, кадрового потенциала, а также по поддержке внедрения этих решений. Благодаря его реализации пять тысяч организаций получат льготный доступ к вычислительным мощностям, для разработки искусственного интеллекта будет запущены 300 научно-исследовательских и прикладных проектов, в том числе с международным участием. Отмечу, что особое внимание уделяется безопасности. Технология должна работать исключительно на благо граждан и российской экономики. Для этого в нашей стране совместно с бизнесом принят кодекс этики в сфере искусственного интеллекта", - подчеркнул Чернышенко.

Обращаясь к участникам форума, вице-премьер сказал, что правительству важно услышать мнение каждого региона, и выразил надежду что участники смогут предоставить свои предложения, в том числе по их ускоренному и безопасному внедрению - "желаю продуктивного диалога и результативной работы для технологического суверенитета нашей страны".



Валерий Фальков в своем выступлении сделал акцент на подготовке кадров: перед вузами поставлена задача - выпускать по 800 тысяч IT-специалистов в год и не менее 15,5 тысяч высококлассных разработчиков нейронных сетей - элиту специалистов в области информационных технологий.

"Такого рода площадки, как тюменский форум, очень важны, поскольку способствуют достижению всех названных целей. Здесь представлены компании, университеты, научные организации - все, кто участвует в решении поставленных президентом задач. Позвольте ещё рам от всей души поблагодарить губернатора Тюменской области Александра Моора а то, что уделяется такое большое внимание к развитию информационных технологий в области, и за то, что эта площадка стала уже традиционной - она привлекает специалистов со всей России", - отметил Фальков.

Александр Моор отметил, что у форумчан уникальная возможность получить информацию о новациях в сфере ИИ и ИТ на прямую от ключевых спикеров - глав Минобрнауки и Минцфиры. Это же поможет сформулировать и скорректировать стратегию развития команде Тюменской области, компаниям-участника Инфотеха.

ИИ - движущая сила мировой экономики на ближайшее десятилетие. по поручению президента в стране происходит активное внедрение ИИ во все сферы экономики, социальной сферы и госуправления. Проекты по развитию нейротехнологий получают максимально поддержку со стороны правительства РФ. Задача всех регионов - находить точки роста и активно двигаться в этом направлении.

"В Тюменской области сформирована база для развития цифровых технологий. Федеральный пакет мер поддержки дополняется региональными льготами и необходимой инфраструктурой. На протяжении нескольких лет реализуются программы по наращиванию компетенции в области нейротехнологий и машинного обучения. Опыт работы нейросетей в региональных информационных системах здравоохранения, городского хозяйства, транспорта и безопасности показал не только экономическую целесообразность, но и сделал более очевидными перспективы их дальнейшего применения. Мы создали региональный проектный офис по внедрению искусственного интеллекта, уже сейчас в работе у офиса на оценке находится 20 перспективных инициатив, которые мы в порядке отобранного приоритета внедрить в нашем регионе", - рассказал Моор.

Форум проходит 18 и 19 октября, на него зарегистрировались свыше трех тысяч участников из более чем 40 регионов России.