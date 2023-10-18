Инфотех стартует в Тюмени

XVI Тюменский цифровой форум "ИНФОТЕХ-2023" откроет губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 18 октября.
Почетным гостем форума станет министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Вместе с главой региона он примет участие в панельной дискуссии "Искусственный интеллект. Стратегия развития до 2030 года".
Форум проходит в Тюменском технопарке. На него зарегистрировались свыше 3 000 участников из более чем 40 регионов России. "ИНФОТЕХ-2023" завершит работу 19 октября.
Трансляции можно смотреть на сайте форума.
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