Тюменская служба занятости помогает возродить изразцовое искусство в регионе

Моду на изразцовые печи в России ввел Петр I. Много позже, в начале XIX века, изразцы распространились по всей стране. Сегодня лишь редкие мастера владеют техникой их создания. Возродить искусство изготовления печных изразцов в Тюмени решилась Людмила Прилепская. А помогла превратить хобби в источник заработка областная служба занятости.

Интерес к глине возник у Людмилы Эдуардовны ещё в начале 90-х годов. Тогда муж женщины занимался керамикой, а Людмила с детьми, имея под рукой этот природный материал, много лепили. В 1995 году мужу поступил необычный заказ на изготовление изразцов для уже выложенной печи. Общими усилиями семейная пара справилась с этой задачей. Постепенно желающих иметь у себя в доме красивую печь становилось больше, однако ни опыта, ни информации, ни материалов по изготовлению изразцов у супругов на тот период было не достаточно. В 2000-м году семья приняла решение отправиться на стажировку в Прагу, где задержались на длительное время. "Три года назад мы вернулись в родной город, оставив за спиной успешную фирму и десятки интересных проектов. Начался новый этап. Поскольку у нас накоплен огромный опыт, захотелось сделать что-нибудь интересное дома, в Тюмени. Муж занялся строительной частью, а я керамикой", - призналась Людмила.

Женщина замечает, что после возвращения в Тюмень отметила для себя, как сильно изменился порядок взаимодействия с государственными службами: "Точно не помню, как я узнала о финансовой поддержке для самозанятых, потому что эта информация мне попадалась всюду. Когда пришла оформляться в Центр занятости, то получила полную информацию о возможностях получить выплату, чем и воспользовалась". На полученные средства в размере 192 тысяч рублей женщине удалось приобрести самое главное оборудование для плодотворной работы - муфельную печь для обжига керамики.

"Природа человека такова, что он тянется к солнечному теплу, а печь – это маленькое солнце в доме, которое позволяет комфортно перенести суровые зимние дни. К тому же печь это не только тепло, но и красота, особенно если она изразцовая, ведь недаром существует термин "изразцовое искусство", а искусство вечно, особенно если оно греет. В начале ХX века Тюмень славилась изразцовой фабрикой "Фортуна". Мне хотелось бы хотя бы частично возродить ее былую славу", - поделилась своей мечтой Людмила Эдуардовна.

Отметим, что за 9 месяцев 2023 года 117 жителей Тюменской области воспользовались мерами финансовой поддержки на открытие собственного дела от службы занятости.