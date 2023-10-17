В Тюменском районе откроют сотую отремонтированную улицу

Улица Касьянова в селе Онохино стала сотой по счету отремонтированной улицей в Тюменском районе, ее торжественное открытие пройдет 20 октябя и будет посвящено 100-летнему юбилею района, сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

Для гостей будет организована экскурсия по одной из старейших улиц села, которое в этом году также отметило юбилей – 400 лет В 2023 году в Тюменском районе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировано 49 километров дорог. Один из самых протяжённых участков находится на улице Касьянова в селе Онохино и составляет 1,8 км.