В Тюменском районе откроют сотую отремонтированную улицу

15:00 17 октября 2023
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Улица Касьянова в селе Онохино стала сотой по счету отремонтированной улицей в Тюменском районе, ее торжественное открытие пройдет 20 октябя и будет посвящено  100-летнему юбилею района, сообщили в пресс-службе главы муниципалитета. 

Для гостей будет организована экскурсия по одной из старейших улиц села, которое в этом году также отметило юбилей – 400 лет  В 2023 году в Тюменском районе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировано 49 километров дорог. Один из самых протяжённых участков находится на улице Касьянова в селе Онохино и составляет 1,8 км. 

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