Более 10 тысяч пар поженились в Тюменской области за 9 месяцев 2023 года

В Тюменской области с января по сентябрь зарегистрировано более 10 000 браков, наиболее урожайными по свадьбам традиционно стали август и июль, сообщает областной загс.

В июле зарегистрировано 17 %, в августе 19 % от общего количества браков, зарегистрированных органами ЗАГС региона за девять месяцев.

Мужчины вступали в брак чаще в возрасте 23-27 лет, девушки - в возрасте 21-25 лет.