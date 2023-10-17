Более 10 тысяч пар поженились в Тюменской области за 9 месяцев 2023 года

11:00 17 октября 2023
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В  Тюменской области с января по сентябрь зарегистрировано более 10 000 браков, наиболее урожайными по свадьбам традиционно стали август и июль, сообщает областной загс.

В июле зарегистрировано 17 %, в августе 19 % от общего количества браков, зарегистрированных органами ЗАГС региона за девять месяцев.

Мужчины вступали в брак чаще в возрасте 23-27 лет, девушки - в возрасте 21-25 лет.

Теги: ЗАГС , свадьбы , семьи , статистика
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