Второй "Иннотех. АПК" в Тюмени начнется с дискуссии о кадрах

В Тюменской области 27 октября пройдет второй по счету региональный форум "Иннотех АПК", посвящен он будет цифровизации и внедрению новых технологий в производство, а лейтмотивом станет актуальный для всех отраслей вопрос подготовки кадров. Об этом рассказал замгубернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

— Владимир Николаевич, в этом году Иннотех впервые начнется с делового завтрака и его темой станет подготовка кадров. Почему?

— Рабочие поездки по районам нашей области показали, что фактически во всех муниципалитетах одной из ключевых проблем местные администрации, предприниматели называют острый дефицит кадров. Инвесторы тоже обозначали эту проблему, особенно на встречах в Тюменском районе, где большое количество разных предприятий — начиная от кирпичного завода и заканчивая тепличным комбинатом. Везде, не только в АПК, не хватает водителей, специалистов рабочих профессий. На нашем форуме мы хотим с сельхозпроизводителями, представителями учебных заведений открыто и честно обсудить этот вопрос, в том числе структуру подготовки кадров, работу по профориентации и воспитанию школьников для получения в будущем квалифицированных качественных специалистов. Думаю, именно формат открытого диалога, за чашкой чая, позволит настроиться на рабочий лад. Каждый из предпринимателей смог бы рассказать о своем опыте, тем более что положительный опыт у наших товаропроизводителей есть. Важно использовать нестандартные походы к решению проблемы. Не просто разместить объявление или приехать на выпускной за готовым специалистом в вуз или колледж, а с школы вести с ними беседы. И такие встречи проходят, как и дни открытых дверей, где дети, их родители могут увидеть, что такое современное производство, почему престижно получить аграрное образование и прийти на работу именно на такое предприятие. Уверен, что совместно нам удастся выработать план мероприятий, который позволит нам более успешно решать эту непростую задачу. Надо понимать, что сегодня за кадры борются все отрасли экономики, включая здравоохранение, образование, не говоря уж о промышленности и других отраслях. Надеюсь, что на форуме мы конструктивно все обсудим и скорректируем работу в этом направлении, исходя из тех предложений, которые в результате дискуссии у нас появятся.

— Насколько развита в регионе система подготовки кадров для АПК? Участвуют ли предприятия в образовательном процессе и формировании необходимых практических навыков у студентов?

— Как крупные предприятия, так и крестьянские (фермерские) хозяйства, те, которые заботятся о своем будущем, принимают активное участие в подготовке кадров и охотно берут студентов к себе на практику. Что касается учебных заведений, то раотников для АПК учат в голышмановском, ишимском, заводоуковском и ялуторовском колледжах — эти заведения готовят специалистов массовых профессий. Те, кто считает целесообразным продолжить обучение или сразу получить более уникальную специальность, поступают в наш Государственный аграрный университет Северного Зауралья. Кроме того, многие производственники и сами учатся постоянно по той причине, что приходят новые техника, технологии, решения — требуются новые знания. Например, те же самые беспилотники. Их количество, качество использования в хозяйствах с каждым годом растет. Если изначально система параллельного вождения лишь помогала подруливать и в темное время суток было более комфортно управлять машиной, то сейчас это уже целый комплекс решений - от параллельного вождения вплоть до дифференцированного внесения семян и так далее, а картирование полей позволяет в автоматическом режиме выгружать в 1С Бухгалтерию все отчеты относительно расходования материальных ресурсов и в конечном итоге грамотно управлять ресурсами и принимать оптимальные решения. Здесь без подготовленных кадров не обойтись.

— Есть стереотип, что работа в сельском хозяйстве — это физически тяжелый, грязный и при этом низкооплачиваемый труд. А как на самом деле?

— В среднем, зарплата по отрасли приближается к 46 тысячам рублей. Понято, что есть специалисты, которые получают значительно больше. Есть массовые профессии, комбайнеры или трактористы, они тоже получают достаточно хорошие зарплаты. Тем не менее для того, чтобы отрасль действительно динамично развивалась, нужно не просто подтягивать зарплату к средней по отрасти, но и для определенных категорий ориентироваться на более предпочтительные уровни зарплат. Автоматизируя и роботизируя процессы сельхозпроизводства, надо четко понимать, что конкуренция за кадры, например, того же оператора беспилотника, идет не только внутри отрасли, но и с индустриальными, промышленными предприятиями. Я уверен, что в ближайшее время зарплаты в АПК будут в среднем по региону на достойном уровне. Но и сейчас мы уже видим, что у ряда передовых сельхозпредприятий уровень зарплат выше среднерегионального показателя. Так что надо получать образование, изучать современные технологии, внедрять их в производство и делать карьеру в нашей отрасли. Пожалуй, это прекрасный жизненный принцип и кредо для молодого человека.