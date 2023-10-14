Фермер Саша и еще 82 предпринимателя получили гранты на реализацию бизнес-планов

Саша Сотников из Голышманово и Егор Гавриков из Ишимского района заниамются разведением скота и получили из областного по 500 тысяч рублей на развитие бизнеса и увеличение поголовья, сообщил губератор Моор.

У Сотникова была мечта - купить свой компьютер. Ради нее он в 11 лет одолжил денег у оца и... купил бычка. Сейчас на подворье жует сено уже четвертая партия животных, подросток сам ухаживает за телятами. Вместе с отцом и другими родственниками заготавливает сено. Грант Саша получил в октярбе. Компьютер он, конечно же, купил, причем давно и на личные деньги.

Гаврикову 18 лет, он продолжает семейное дело. Уже получил поддержку от "Агростартапа" и воспользовался "Инвестиционным займом". Приобрел более 50 голов, закупил оборудование. Коровы дают потомство.

"Всего в Тюменской области гранты на реализацию бизнес-проектов в этом году получили 83 предпринимателя. На эти цели выделено 40 миллионов рублей. Будем и дальше помогать сельскому бизнесу. Молодых предпринимателей поддержали в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство"", - сообщил губеранатор.