Тюменские туристы смогут летать зимой на Пхукет прямыми рейсами

С 10 ноября авиакомпания Azur Air открывает прямые рейсы из Тюмени на Пхукет (Таиланд), полетная программа рассчитана до 24 марта 2024 года.

Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 767. Вылет из Тюмени - 21:00, прибытие на Пхукет - 12:30, время для каждого аэропорта указано местное.

Рейсы выполняются в рамках чартерной программы совместно с туроператором. Билеты реализуются в составе турпакета, пояснили в пресс-службе аэропорта Рощино.