Службы занятости помогают студентам и выпускникам колледжей пройти оплачиваемую стажировку

132 студента и выпускника прошли оплачиваемую стажировку при поддержке службы занятости населения Тюменской области в 2023 году.

Стать участником программы Кадрового центра "Работа России" могут выпускники вузов и ссузов, граждане, которые находятся в поиске работы и студенты при наличии ходатайства, выданного образовательной организацией.

Продолжительность стажировки — не больше 3 месяцев. Участие в программе засчитывают в общий страховой стаж. Выплачивают зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Региональная мера поддержки реализуется с 2012 года. Ежегодно для этого создают 300 рабочих мест.

Вопросы можно задать в любом отделении Кадрового центра "Работа России" Тюменской области или специалистам Департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефону: +7 (3452) 42-62-48.

На фото - выпускник агротехнологического колледжа Вячеслав Черняев из Омутинского района. Консультант помог ему составить резюме и пройти собеседование. Сейчас Вячеслав получает получает первые навыки работы в тепличном хозяйстве.