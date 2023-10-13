Более 9,7 тысячи тюменских семей получили единовременную выплату на младенцев

С начала 2023 года единовременное пособие при рождении ребенка в размере 26 345 рублей получили 9 764 семьи Тюменской области, общая сумма направленной родителям материальной поддержки превысила 255 млн рублей сообщает департамент экономики ТО.

Выплата предоставлялась маме или папе на каждого появившегося в семье ребенка.

Пособие при рождении положено всем российским семьям независимо от уровня дохода и количества детей. Получить выплату могут как работающие, так и неработающие родители.

Работающему родителю пособие назначается автоматически на основе данных реестра ЗАГС о рождении ребенка.

Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление через портал Госуслуг, в клиентскую службу ОСФР по Тюменской области, МФЦ.

По действующим правилам, пособие также полагается опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка.