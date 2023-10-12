Тюменские сельхозпроизводители стремятся выйти на рынок Китая

Количество заявок для включения в реестры экспортеров в Китай в этом году в Тюменской области выросло в 9 раз. Всего в адрес Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам поступило 183 заявления от тридцати хозяйствующих субъектов. Около 90 заявок приняты.

Специалисты управления помогают остальным производителям приводить заявки в соответствие с необходимыми требованиями. Обследования проведены по 79 заявлениям, информация занесена в Акты, переданные для согласования в Россельхознадзор. Шесть заявок находятся в работе, обследования по которым будут проведены в 4 квартале 2023 года.