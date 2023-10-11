Тюменские ремесленники учатся маркетингу и предметной фотосъемке

В арт-резиденции "ЦЕХ" Музейного комплекса им. И.Я. Словцова прошли мастер-классы программы развития ремесленничества "Здесь". Мастера познакомились с современными возможностями ремесленного бизнеса, узнали, как найти больше ценителей уникальных изделий и дополнить своими работами самобытный облик нашего региона.

Участие в обучении приняли более 20 мастеров – представители разных видов ремесел: традиционная вышивка, кружевоплетение, золотное шитье, вязание, лоскутное шитье, кожевенное и портняжное ремесло, гончарное дело и другое.

Программа поддержки ремесленничества "Здесь" – это проект АНО "Центр социальной адаптации и культурного развития "Эбием", который победил в региональном конкурсе и получил грант губернатора Тюменской области. Разработкой программы занимались действующие ремесленники, поэтому на мастер-классах все спикеры делились не только теоретическими знаниями, но и собственным практическим опытом.

Социальный предприниматель, основатель ремесленного бренда "Эбием" Альфия Кабирова провела мастер-класс "Маркетинг в ремесле". Основатель кожевенной мастерской ADRON Crafts Андрей Щебельник рассказал о работе с социальными сетями как одном из важных инструментов продвижения. Фотокорреспондент ТАСС, мастер предметной фотосъемки Максим Слуцкий провел мастер-класс по предметной фотосъемке.

Нина Щукина, мастерица из села Исетского, которая занимается традиционной вышивкой, поделилась своими впечатлениями об участии в обучении:

"Хочу отметить доступную подачу материала и комфортную атмосферу на мероприятии. Возможность общаться внутри ремесленного сообщества и открыто вести диалог со спикером. Мне, например, удалось получить совет по упаковке своего товара – скатертей с вышивкой. Много нового узнала по теме продвижения ремесленных изделий. Один из инструментов, который хочу применить после мастер-класса, – это расширение продуктовой линейки небольшими товарами, которые требуют меньше времени на изготовление и будут доступны большему количеству покупателей".

Программа развития ремесленничества "Здесь" разработана, чтобы помочь мастерам получить знания и практические инструменты, которые выведут их ремесло на новый уровень, повысят узнаваемость и помогут донести покупателям ценность ручного труда.