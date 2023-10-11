Моор: торговый оборот между Тюменской областью и Киргизией за 2022 год вырос в 1,6 раза

Тюменская область и Киргизия – давние надежные партнеры. В 2019-м мы подписали соглашение о сотрудничестве. Только в прошлом году наш внешнеторговый оборот увеличился в 1,6 раза, сообщил губернатор Моор по итогам участия в X Российско-Кыргызской межрегиональной конференции, посвященной промышленной кооперации наших стран.

Тюменская область В Киргизию мы поставляет полимерную продукцию, оборудование и механические устройства, электрические машины, изделия из древесины, лекарства и продукты. Налажено конструктивное взаимодействие с российско-киргизским фондом развития, будут укрепляться связи в образовании и здравоохранении. Студенты из Кыргызстана учатся в тюменских вузах и коледжах, в тюменских клиниках в 2022 году медпомощь получили почти пять тысяч гражжан дужесвенной страны. Также интересными могут стать совместные туристические проекты.

"Кыргызстан входит в ЕАЭС и имеет прямые связи со странами Азии. Это позволяет нашим предприятиям использовать киргизскую площадку для промышленной сборки. Законодательство двух стран практически синхронизировано в части поддержки инвестиционных проектов, особенно тех, которые ориентированы на экспорт. Потенциал для роста есть, его можно и нужно развивать", - подчеркнул Моор.