Более 73% опорной сети дорог Тюменской области приведено в нормативное состояние

В настоящее время в нормативном состоянии находится 73,23% опорной сети дорог Тюменской области. Задача нацпроекта — к 2027 году увеличить данный показатель до 85%. В текущем году отремонтировано 34 км дорог опорной сети. В планах 2024 года - ремонт ещё 44 км, сообщает ГУС ТО.

К дорогам опорной сети относится 19 региональных дорог Тюменской области общей протяжённостью 775 км. Эти дороги соединяют столицы субъектов и города с численностью населения более 100 тыс. жителей, являются обходами населенных пунктов, соединяют центры экономического роста между собой, обеспечивают подъезд к аэропортам и железнодорожным узлам, обеспечивают выход к государственной границе, имеют интенсивность движения транспортных средств более 10 тысяч автвтомобилей в сутки.

Частью опорной сети региона являются дороги Шадринск-Ялуторовск, Ялуторовск-Ярково, Голышманово-Аромашево-Вагай, Обход города Тюмени, Тюмень-Аэропорт и др.

Работу по созданию единой опорной сети транспортной инфраструктуры РФ ведет Росавтодор. Правительством была принята стратегия развития единой опорной сети – это 136 тыс. км наиболее важных для граждан дорог, которые связывают пункты назначения, пользующиеся наибольшим спросом. Их совместно с регионами определил Росавтодор. 64 тыс. км из дорог, входящих в опорную сеть, – федеральные, а 72 тыс. км – региональные.