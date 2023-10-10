Сайфитдинов: проект бюжета Тюменской оласти на 2024 год поступит в облдуму в начале ноября

Значимым событием прошедшей недели в РФ стали парламентские слушания "О параметрах проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", которые состоялись в Совете Федерации. В обсуждении подходов к формированию главного финансового документа нашей страны принял участие спикер Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов.

На рабочем совещании с депутатами Сайфитдинов отметил, что в сравнении нулевого чтения бюджета в прошлом и нынешнем годах сейчас оптимизма при обсуждении бюджета было больше. "Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что экономика страны адаптировалась к существующим условиям, ВВП вернулся к уровню 2021 года. Понятен мировой уровень развития экономики, российская продукция востребована, спрос на нее на международном рынке будет", - отметил он.

После так называемого "нулевого чтения" проект бюджета поступит в Госдуму, после его принятия начнется активная работа в регионах по рассмотрению и принятию проектов бюджетов субъектов РФ. Ожидается, что в Тюменскую областную думу проект закона "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" поступит в начале ноября, отметил Фуат Сайфитдинов.

Что касается работы облдумы на текущей неделе, то в планах у депутатов – заседание комитетов и Совета областной думы, а также участие в правительственном часе "О мерах по обеспечению социально-экономического развития в текущих условиях" в Госдуме РФ посредством режима ВКС.