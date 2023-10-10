Тюменская область вошла в топ-5 регионов-лидеров по работе с НКО

Тюменская область вошла в число лидеров по работе с некоммерческими организациями, заняв пятое место по вовлечению негосударственного сектора к оказанию слуг в социальной сфере.

Результаты рейтинга за 2022 год представила 9 октября 2023 года заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова.

Из 85 субъектов РФ в группу лидеров рейтинга за 2022 г. вошли Башкортостан (1 место; 58,98 балла), Югра (2 место; 53,91 балла), Ямал (3 место; 49,82 балла), Ярославская область (4 место; 47,62 баллов), Тюменская область (5 место; 46,62 баллов), Приморский край (6 место, 42,98).

Директор департамента социального развития Дмитрий Грамотин, комментируя итоги, отметил, что в Тюменской области крепкая региональная команда, которая включает органы власти и ресурсные центры поддержки СОНКО и социальных предприятий, что позволяет стабильно занимать лидирующие позиции в этой работе, а самим НКО дает больше возможностей самореализоваться и принести пользу обществу.