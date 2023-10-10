Виновник ландшафтного пожара в Тобольском районе должен выплатить 108 тысяч рублей за его тушение

Тобольский райсуд взыскал с виновника весеннего пожара в Тобольском районе 108 тыс. рублей в пользу департамента гражданской защиты и пожарной безопасности к

В судебном заседании установлено, что 21 апреля 2023 года Айрат Т., нсомтря на установленный запрет, развел костер в районе деревни Ахманай у поймы реки Тобол. В результате произошло возгорание травы на площади 500 000 кв. Работники Тобольского авиаотделения - филиала ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" смогли его ликвидировать 22 апреля. Ответчик в судебном заседании с исковыми требованиями согласился.

Суд взыскал с Айрата Т. компенсацию расходов в размере 108 289 рублей, а также госпошлину в доход местного бюджета в размере 3 365 рублей.