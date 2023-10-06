В Тюмени обсудили развитие и укрепление социального партнерства

Замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер провел встречу с лидерами профсоюзного движения, обсуждались вопросы развития и укрепления социального партнерства.

На протяжении многих лет в Тюменской области поддерживается конструктивная система взаимоотношений между работниками, работодателями, органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Алексей Райдер отметил неравнодушный подход членов профсоюза к защите прав и гарантий своих коллег:

Вы знаете не понаслышке о проблемах своих коллег и берете на себя подчас повышенные обязательства социального характера. И мы понимаем, насколько это важно, особенно сейчас, для слаженности трудовых коллективов. Руководители исполнительных органов власти и лично я всегда открыты для диалога и готовы оказать помощь в решении возникающих вопросов.

.Благодаря согласованной работе сторон социального партнерства в регионе обеспечены безопасные и комфортные условия труда, сохраняются низкие значения безработицы и напряженности на рынке труда. Значительные усилия прилагаются для развития экономики, сохранения макроэкономической стабильности в регионе.

О регулировании рынка труда и защите прав и интересов работников рассказал Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области. Он подчеркнул, что профсоюзы вносят большой вклад в сохранение и развитие социально-трудовых гарантий, соблюдение норм трудового законодательства и развитие социального партнерства.

Председатели отраслевых первичных организаций высказали свои вопросы и предложения. Все предложения и инициативы профсоюзов, а также приоритеты программ социального характера приняты к рассмотрению профильных органов власти. Александр Сидоров выразил уверенность, что и в дальнейшем задачи сохранения социальной стабильности в регионе будут решаться совместно.