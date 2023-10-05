 Промышленный прачечный комплекс построят в Тюмени

09:15 05 октября 2023
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Группа компаний "Cotton Way" планирует вложить 500 млн рублей в строительство в Тюмени фабрики-прачечной мощностью 300 тонн в месяц, сообщает информцентр правительства ТО.

Запуск производства создаст порядка 75 новых рабочих мест.

Сроки реализации проекта в сообщении не оозначены, но отмечается, что инвестагентство региона и "Cotton Way" договорились о запуске параллельных процессов для быстрого выхода на строительство, в том числе о подготовке необходимых документов для получения земельного участка без проведения торгов.

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