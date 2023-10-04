Пять глав Тюменского района оштрафуют за отсутствие на сайтах информации о поддержке бизнеса

15:25 04 октября 2023
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В Тюменском районе по постановлению прокуратуры 5 глав муниципальных образований будут оштрафованы за нарушение законодательства в сфере предпринимательской деятельности, сообщает облпрокуратура.

Решение принято по итогам проверки соблюдения требований законодательства об осуществлении доступа к информации в сфере имущественной поддержки субъектов предпринимательства. На официальных сайтах сельских администраций сотрудники прокуратуры не нашли сведений об организациях, образующих инфраструктуру такой поддержки, условиях и порядке не предоставления оказания такими.

Постановления не вступили в законную силу.

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