Пять глав Тюменского района оштрафуют за отсутствие на сайтах информации о поддержке бизнеса

В Тюменском районе по постановлению прокуратуры 5 глав муниципальных образований будут оштрафованы за нарушение законодательства в сфере предпринимательской деятельности, сообщает облпрокуратура.

Решение принято по итогам проверки соблюдения требований законодательства об осуществлении доступа к информации в сфере имущественной поддержки субъектов предпринимательства. На официальных сайтах сельских администраций сотрудники прокуратуры не нашли сведений об организациях, образующих инфраструктуру такой поддержки, условиях и порядке не предоставления оказания такими.

Постановления не вступили в законную силу.