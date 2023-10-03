Служба занятости содействует развитию креативной индустрии

Форум креативных предпринимателей проходит в Тюмени. На панельной дискуссии форума обсуждалась стратегия развития креативных индустрий в Тюменской области. Дискуссия собрала более ста участников.

Одним из приглашенных спикеров стал директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров. Он рассказал предпринимателям о мероприятиях и программах, которые помогают работодателям найти квалифицированных специалистов и развивать свой бизнес.

Потребность работодателей в сферах креативных индустрий постоянно растет. Стремительные изменения в технологиях и требованиях рынка делают эту отрасль все более востребованной. Работодатели и предприниматели нуждаются в талантливых и креативных специалистах, которые смогут создавать уникальные и инновационные продукты или услуги. В настоящее время работодателями в данной сфере заявлено более 2 тысяч вакансий.

Наиболее востребованы библиотекари, культорганизаторы, художники, корреспонденты и программист.

На заявленные вакансии в течение года было направлено более 1,7 тысячи граждан, трудоустроено - более 1,2 тысячи.

Также служба занятости осуществляет содействие в реализации предпринимательской инициативы безработных граждан. В 2023 году собственное дело в сферах креативных индустрий открыли 6 граждан и получили материальную выплату в размере 192 000 рублей.

Кроме этого служба занятости организует обучение по образовательным программам, относящимся к креативной сфере как безработных и ищущих работу граждан в рамках государственного задания, так и отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография". С начала года по креативным направлениям прошли обучение более 210 человек.

Еще один блок мероприятий, который курирует служба занятости, это профориентация.

"Эта работа носит отложенный стратегический характер в свете той кадровой потребности, которая складывается сейчас. Для того, чтобы в будущем у предприятий были подготовленные кадры, нужно задуматься уже сейчас. Профориентация должна помогать не только молодому человеку определиться с выбором учебной организации, профориентация должна носить более глубокий характер и формировать некие осознанные долгосрочные интересы. Молодые люди должны понимать и карьерные треки развития и перспективы", - отметил Сидоров.

В этом молодым людям могут помочь конкурсные движения "Профессионалы" и "Абилимпикс". Ежегодно в программе конкурсов увеличивается количество креативных компетенций, но у молодежи есть возможность проявить себя и в рабочих специальностях. Например, в компетенции "малярные и декоративные работы" участники сами принимали решение о том, как именно будет выглядеть их законченная конкурсная работа.

Александр Сидоров отметил, что проникновение креативных индустрий в рабочие специальности действительно обогащает в целом экономику региона. Поэтому очень важно делать связку различных отраслей, курируемых всеми органами власти.