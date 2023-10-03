В Тюмени создают креативный кластер для бизнеса

Выстраивание производственных цепочек поможет создать в Тюмени креативный кластер, а работа в этом направлении позволит не просто заявить о себе, но и повлиять на экономику страны в целом. Об этом сказал глава Тюмени Руслан Кухарук на открытии деловой программы форума креативных предпринимателей "КПД". Панельная дискуссия "Стратегия развития креативных индустрий" прошла сегодня, 2 октября, в Технопарке.

По мнению главы Тюмени, при реализации такого проекта стоит опираться на опыт создания нефтегазового кластера, участниками которого на данный момент являются более 100 компаний. Этот путь сложен, но обеспечивает эффективное взаимодействие участников рынка. Создание креативного кластера также позволит поменять образ Тюмени в экономическом плане.

"Тюмень для многих — это город нефтяников. Это город суровой экономики, экономики, которая сегодня является производной от нефтегазового запроса, нефтегазовой сферы, нефтепереработки, всех сопутствующих производств, но все-таки ориентирован на то, чтобы быть городом все с большей диверсификацией. Внутреннее состояние муниципальной и региональной экономики увеличивает долю креативного продукта", — заявил Руслан Кухарук.

Еще один аспект, на который надо обратить внимание, — это создание комфортного места для работы людей в этой сфере. "Невозможно удержать людей, особенно творческих, нужно создать условия для тех, кто здесь родился, приехал сюда получить образование или вести бизнес, посчитал это место тем, которое более конкурентно по сравнению с другими городами, в том числе со столицей", — подчеркнул глава города.

Важность такого подхода отметил и заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. По его мнению, необходимо делать ставку не просто на развитие внутри страны, но и формирование тюменских креативных индустрий как конкурента на мировом рынке.

"В 2020 году мы составляли нашу инвестиционную стратегию, где девятым направлением было развитие креативных индустрий: так вот, в топ-600 ведущих городов планеты войдет Тюмень согласно исследованию McKinsey. Таким образом, мы понимаем наших конкурентов, и мы понимаем, что продукт, который мы создаем, должен быть высокого качества. Качество сегодня имеет важное значение", — сказал Андрей Пантелеев.

"Наш опыт с точки зрения организации кластеров и объединения внутри региона уже очень большой. Мы начинали когда-то с проекта "Покупай Тюменское", когда тюменские производители объединились и вместе стали представлять свой регион и завоевали не только территорию области, но и вышли за пределы Уральского федерального региона. У нас есть прекрасный пример туризма — объединения разных направлений внутри одного. И как сложился туризм: мы видим колоссальный уровень этой консолидации — перестать быть конкурентами, а вместе дополнять друг друга. 2,8 млрд по итогу прошлого года принёс туризм — 5 лет назад начинали с 400 млн", — подчеркнул Андрей Пантелеев.

Напомним, что форум продлится до 8 октября. Участников ждут мероприятия, где можно погрузиться в атмосферу креативных индустрий и найти ответы на актуальные вопросы. Например, 6 октября в 13:30 пройдет лекция Сергея Марданова, представителя компании SR Space, которая формирует спутниковые программы и запускает ракеты.

Одна из самых насыщенных встреч форума — экспертная сессия "Когда Тюмень станет ИТ-столицей России?" – состоится 6 октября в 16:00. Восемь сильных спикеров – настоящих гуру в мире информационных технологий — будут обсуждать, предлагать, спорить и искать ответы на актуальные вопросы для представителей ИТ-сферы.

Для тех, кто интересуется креативными индустриями в высшем образовании — сессия "Университеты и креативные индустрии: растим сотрудников вместе". Какие кадры сейчас нужны креативной экономике и могут ли их готовить университеты? Что такое креативное образование? Куда пойти учиться креативщику: в онлайн или в университет? На эти и другие вопросы спикеры будут искать ответы 7 октября в 11:30.

Присоединиться к событиям форума креативных индустрий "КПД" можно бесплатно. Регистрация участников на https://tarkitmn.ru