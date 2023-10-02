Завод по глубокой переработке гороха открыли в ишимском селе

Первую очередь уникального в России завода по глубокой переработке гороха открыли в Савино в Ишимском районе.

В торжественном запуске первой очереди предприятия "Протеинсиб" принял участие замгубернатора Тюменской области Владимир Чейметов:

Хочу передать слова благодарности и поздравления губернатора Тюменской области Александра Моора, который с самого начала обсуждения проекта поддерживал и ждал хороших производственных результатов. Хочу пожелать прежде всего коллективу агрохолдинга "Юбилейный" больших результатов работы, вслед за первой очередью запустить дальнейшие этапы, чтобы завод вышел на проектную мощность. Мы вместе с вами будем радоваться успехам этого замечательного производства.

Генеральный директор агрохолдинга "Юбилейный" Сергей Мамонтов подчеркнул, что большая роль отводится коллективу, без помощи областного бюджета, Правительства региона, Губернатора Тюменской области Александра Моора завод не смогли бы оперативно построить.

Запуск "Протеинсиб" позволит создать в регионе кластер инновационного для отрасли сельского хозяйства направления.