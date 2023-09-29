В Нижнетавдинском районе ликвидировали условный очаг сибирской язвы

Региональные командно-штабные учения по ликвидации сибирской язвы на территории условного очага - личного подсобного хозяйства в селе Паченка Нижнетавдинского района прошли 28 сентября, сообщает Управление ветеринарии Тюменской области.

Во время тренировки специалисты отработали практическое взаимодействие ветеринарных центров, муниципального района и иных служб при ликвидации особо опасного заболевания, навыки в подготовке предложений, принятии решения и организации взаимодействия при выполнении мероприятий.