В Нижнетавдинском районе ликвидировали условный очаг сибирской язвы

Региональные командно-штабные учения по ликвидации сибирской язвы на территории условного очага - личного подсобного хозяйства в селе Паченка Нижнетавдинского района прошли 28 сентября, сообщает Управление ветеринарии Тюменской области.
Во время тренировки специалисты отработали практическое взаимодействие ветеринарных центров, муниципального района и иных служб при ликвидации особо опасного заболевания, навыки в подготовке предложений, принятии решения и организации взаимодействия при выполнении мероприятий.
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