Тюмень вошла в топ-3 рейтинга городов России для бизнеса

Тюмень заняла третье место в рейтинге лучших городов России для бизнеса по версии Forbes.
В список самых благоприятных для бизнеса вошли 30 городов. Первое место в нем занял Краснодар (64,6 балла), на втором — Южно-Сахалинск (60,9 балла). Тюмень оказалась на третьей позиции (59,5 балла).
Города сравнивали по шести метрикам: "Малый и средний бизнес", "Демография и жилье", "Доходы", "Кадры", "Инвестиции и инфраструктура" и "Качество жизни".
В десятку лучших городов также вошли Калининград (58,6 балла), Екатеринбург (58,3 балла), Владивосток (57,9 балла), Казань (57 баллов), Благовещенск (56,4 балла), Новосибирск (56 баллов) и Иркутск (55,9 балла).
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