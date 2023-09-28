Тюменские работодатели участвуют в федеральной программе субсидий

Программа субсидирования найма была запущена в 2021 году как мера стимулирования занятости и предусматривала выделение дотаций за трудоустройство безработных и выпускников 2020 года. Позже проект скорректировали, он охватил молодежь в возрасте до 30 лет и беженцев из Украины, а также жителей новых регионов Российской Федерации. В этом году программу распространили на участников специальной военной операции.

За восемь месяцев текущего года в Тюменской области такой возможностью уже воспользовались 167 работодателей, которые приняли на работу 558 человек.

На господдержку могут претендовать юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 2023 года и не имеющие долгов по заработной плате, налогам, сборам, страховым взносам и штрафам. На каждого работника предоставляется субсидия в размере одного минимального размера оплаты труда (сейчас это 16242,00 рубля) плюс соответствующие средства на уплату страховых взносов.

Такую сумму работодатель получит трижды. Первый платёж работодатель получает через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.

Для получения господдержки, работодателю нужно через портал "Работа России" обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии и после этого подать заявление в кабинете страхователя на сайте Социального фонда России. Региональное отделение Социального фонда с начала года перечислило 19 млн рублей тюменским работодателям.