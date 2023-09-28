В Фонде президентских грантов зарегистрировали пять заявок от тюменских соцпредпринимателей

Пять проектов от Тюменской области зарегистрированы на первый конкурс Фонда президентских грантов 2024 года. Инициативы направлены на охрану здоровья граждан, сохранение исторической памяти, а также поддержку семей, материнства, отцовства и детства. Каждый из представленных проектов имеет высокую социальную значимость.



Так, Тюменская федерация альпинизма планирует сделать адаптивное скалолазание доступным для жителей нашего региона. В рамках проекта не только пройдут интересные события для молодежи с ОВЗ и членов их семей, но также будут созданы дополнительные плоскости на скалодромах для регулярных занятий параклаймбингом.

Тюменское региональное отделение Всероссийского общества глухих, в свою очередь, инициирует вовлечение людей с нарушением слуха в занятия спортом, а именно, адаптивной физической культурой.

Еще два проекта, заявленных на конкурс, направлены на сохранение исторической памяти. Авторы инициативы "Сохраним память о защитниках Донбасса" планируют познакомить школьников Заводоуковского района с героической судьбой их земляка, полковника Советской армии В.М. Важенина.

Цель проекта Тобольской городской общественной организации "Добрая воля" – создание условий для популяризации краеведения через проведение экскурсий для подростков и молодежи по историческим памятникам первой столицы Сибири.

Центр спортивного, социального и культурного развития "Импульс" города Тобольска намеревается поддержать семьи членов участников СВО. В рамках предложенного ими проекта планируется организовать развивающую и досуговую деятельность для детей участников специальной военной операции, в том числе зачисление школьников в группы продленного дня.

Прием заявок на первый конкурс президентских грантов 2024 года ведется до 16 октября.

На 28 сентября от некоммерческих организаций Уральского Федерального округа на конкурс подано 22 заявки. Среди них: Свердловская область – 6 проектов, Тюменская область – 5 проектов, Челябинская область – 3 проекта, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 7 проектов и Курганская область – 1 проект. Организации Ямало-Ненецкого автономного округа пока не зарегистрировали свои инициативы.