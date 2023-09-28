Форум "КПД" откроется дважды: 1 и 2 октября

Форум креативных предпринимателей "КПД", который состоится в Тюмени с 1 по 8 октября, откроется дважды: 1 октября встречи с горожанами пройдут в сквере Згерского (около Республики, 29), 2 октября начнется деловая программаю

В сквере Згерского с 17:00 будет работать серия интерактивных площадок "Сиотри", "Слушай", "Пробуй", "Создавай", "Общайся". Участникам обещаюи песни от "Мока project" и "Джаст Сьюзи" и открытый мастер-класс по танцам. На втором этаже здания, расположенного у сквера, тюменцы посмотрят художественную выставку, послушают лекцию-фотосъемку "Мгновенная фотография 1851 года" и примут участие в мастер-классе по организации театральных праздников с детьми. В 17:00 организатор форума, генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев, обратится с приветствием к собравшимся горожанам и креативным предпринимателям и расскажет о возможностях, которые открывает форум "КПД".

Открытие деловой программы форума запланировано на понедельник, 2 октября. В 12:00 в Технопарке начнется панельная дискуссия "Стратегия развития креативных индустрий". Среди спикеров – глава Тюмени Руслан Кухарук, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров, продюсер креативных проектов Екатерина Кейлман, генеральный директор "Сибинформбюро" Павел Девайкин и другие. Они обсудят возможные траектории развития ключевых направлений креативных индустрий и их интеграцию в страновые, мировые рынки. Другими словами – займутся поиском ответов на вопросы, что именно Тюмень может предложить стране и миру в фокусе креативных индустрий.

После дискуссии с 14:00 до 17:00 пройдет деловая игра "Тюмень креативная 2030".

Гендиректор ТАРКИ Алексей Краев:

Форум многосоставной – большое внимание уделено развитию предпринимателей, сессиям, дискуссиям, мастер-классам, которые принесут пользу представителям креативных индустрий. Нам удалось пригласить сильных спикеров, которые готовы делиться опытом. Уверены в максимальном КПД этого мероприятия – как в деловой, так и в культурной части", – рассказал

Присоединиться к событиям форума креативных индустрий "КПД" можно бесплатно. Регистрация участников здесь.