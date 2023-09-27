Первый в России завод по глубокой переработке гороха откроют в Ишиме

В деревне Савино Ишимского района 2 октября заработает первая очередь "Протеинсиба". Ожидаетс я, что на заводе будет созано 200 рабочих мест и он будет перерабатывать в год до 70 тысяч тонн гороха, выращенного на полях региона.

"Запуск уникального для страны завода позволит создать в Тюменской области кластер инновационного для отрасли сельского хозяйства направления", - уверены в правительсве Тюменской области.