Первый в России завод по глубокой переработке гороха откроют в Ишиме

13:00 27 сентября 2023
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В деревне Савино Ишимского района 2 октября заработает первая очередь "Протеинсиба". Ожидаетс я, что на заводе будет созано 200 рабочих мест и он будет перерабатывать в год до 70 тысяч тонн гороха, выращенного на полях региона. 

"Запуск уникального для страны завода позволит создать в Тюменской области кластер инновационного для отрасли сельского хозяйства направления", - уверены в правительсве Тюменской области. 

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