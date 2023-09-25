Тюменский бизнесмен выкупил остатки судостроительного завода в Волгограде

17:00 25 сентября 2023
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Эрнес Радионов через аукцион выкупил ОАО "Волгоградский судостроительный завод", его стоимость составила почти 428 млн рублей, сообщается на сайте volgograd.kp.ru.

Отмечается, что судостроительный завод был одним из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе, но к концу "нулевых" наступили тяжелые времена для завода, который постепенно прекращал производство, и в 2013 году был признан банкротом.

Новый владелец предприятия является генеральным директором двух ООО в Тюмени – "Развитие загородной недвижимости" и "Тюменский инвестиционный клуб".

Из закупочной документации следует, что победитель торгов стал собственником объектов, которые находятся на территории бывшего судостроительного завода. В основном это заброшенные складские помещения, производственные площадки, пилорама, а также старое оборудование — например, автомобильные весы, краны, станки, прессы. Имущество предприятия превоначально оценивалось в 1,1 млрд рублей.

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