Тюмень заняла 12 место в рейтинг крупных городов по уровню зарплат

Первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат занимает Новый Уренгой со среднемесячной чистой зарплатой в I полугодии 2023 года чуть более 140 тысяч рублей, на нее можно было купить шесть фиксированных потребительских наборов. На последних строчках находятся Элиста и Нальчик, где заработки меньше в 3,8 раза, их покупательная способность — в три.

Помимо Нового Урегоя, в тройке лидеров Салехард и Москва. Тюмень расположилась на 12 месте. По данным исследователей, в областном центре за первое полугодие 2023 года среднемесячная чистая зарплата составляет около 75 тысяч рублей, на нее можно купить почти четыре фиксированных потребительских набора. По сревнию с аналогичным периодом прошлого года зарплаты в Тюмени выросли на 14,5%.