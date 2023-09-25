У ЖК "Колумб" установили надземный переход о открыли движение транспорта

Строители успешно установили на опоры пролёт надземного пешеходного перехода на Обходе городаТюмени в районе ЖК "Колумб", полностью завершить монтаж и оборудование перехода подрядчи должнен к концу октября, сообщает Главное управление строиельства ТО.

Длина пролёта - 42 метра, ширина пешеходной части — 3 метра. Для монтажа крупногабаритной конструкции потребовалось на время перекрыть движение по объездной, сейчас проезд по данному участку дороги полностью открыт.

"Сейчас специалисты приступят к монтажу инженерных систем и оборудования. Для удобства пешеходов будут установлены два лифта. Переход оборудуют системами освещения и видеонаблюдения. Рядом с ним установят автопавильоны", - пояснили в ГУС.