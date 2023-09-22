В Тюменской области запустят завод по производству термобумаги и чековой ленты

11:47 22 сентября 2023
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"Боровская бумажная компания" реализует импортозамещаемый проект по выпуску термобумаги из российского сырья и и чековой ленты. Официальный запуск производства, на ктором будут работать сто человек, соится 22 сентября. 

В 2022 году предприятие приобрело производственный комплекс в Тюмени площадью 4 тысячи "квадратов", выполнены реконструкция и капитальный ремонт здания, приобретено уникальное оборудование. Общий объем инвестиций составил 500 млн рублей. Первый этап проекта реализован при содействии Инвестиционного агентства Тюменской области.

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