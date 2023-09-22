Кластер креативных индустрий начали формировать в Тюмени

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Первые соглашения о вступлении в Кластер креативных индустрий подписали организации, работающие в сфере кино и медиа. Это произошло 21 сентября на промышленно-энергетическом форуме TNF, сообщает ТАРКИ.

Первыми в кластер вошли Тюменское агентство развития креативных индустрий (ТАРКИ), генеральный директор Алексей Краев; "Институт развития кино и медиа", генеральный директор Николай Данн; Мария Миць, продюсер, второй режиссёр кино; продюсерский центр "Мир кино", генеральный директор Максим Габула.

В ТАРКИ отмечают, что участие в кластере дает больше возможностей в совершении крупных шагов в своей отрасли: они могут претендовать на серьезные субсидии, получить больше доступа к существующим мерам поддержки, использовать новые меры поддержки и создавать экономику нового типа.

"Кластер креативных индустрий - это дополнительная возможность для компаний работать вместе, взаимодействовать с инвесторами и заказчиками, развиваться и масштабироваться", – резюмировал Алексей Краев.

Дальнейшая работа и настройка кластера по теме кино и медиа состоится на форуме креативных предпринимателей "КПД" 5 октября. Сессия проводится бесплатно и рассчитана на 45 участников. Оставить заявку можно здесь.