Ютейр возобновил полеты в Дубай из Тюмени

Авиакомпания приступила к полетам по маршруту Тюмень — Дубай (аэропорт Аль Мактум). С октября добавится дополнительная частота, и рейсы будут выполняются по понедельникам и пятницам, собщает пресс-слжуба авиакомпании.

"По запросам наших пассажиров мы возобновили полеты из Тюмени в Дубай и увеличили частоту по этому направлению в два раза. Продолжаем работу над осенне-зимнем расписанием и будем планомерно вводить дополнительные рейсы по другим востребованным маршрутам", — рассказал президент "Utair — пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Время в пути составит 5 часов 30 минут.