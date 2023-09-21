Ютейр возобновил полеты в Дубай из Тюмени

17:43 21 сентября 2023
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Авиакомпания приступила к полетам по маршруту Тюмень — Дубай (аэропорт Аль Мактум). С октября добавится дополнительная частота, и рейсы будут выполняются по понедельникам и пятницам, собщает пресс-слжуба авиакомпании. 

"По запросам наших пассажиров мы возобновили полеты из Тюмени в Дубай и увеличили частоту по этому направлению в два раза. Продолжаем работу над осенне-зимнем расписанием и будем планомерно вводить дополнительные рейсы по другим востребованным маршрутам", — рассказал президент "Utair — пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Время в пути составит 5 часов 30 минут. 

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