Центр профориентации возобновил экскурсии для школьников

В тюменском центре профессиональной ориентации возобновились экскурсии для старшеклассников. В сентябре в профориентационных модулях побывали школьники из гимназии №16, школ №65 и №56 города Тюмени.

Ребята познакомились с различными сферами экономики региона, востребованными профессиями и образовательными организациями, а также потренировались на специальных тренажёрах. Школьники смогли ненадолго представить себя в роли пилота самолёта, водителя грузовика, медицинской сестры, следователя, стропальщика. Прошли тестирование на выявление своих профессионально-значимых личностных качеств и получили консультацию психолога по выбору профессии.

Чтобы попасть на экскурсию в центр профессиональной ориентации, необходимо записаться по телефону +7(3452) 27-31-18.

Специалистов центра также можно пригласить провести профориентационное мероприятие в образовательной организации. Школьникам расскажут о том, что нужно учитывать при выборе будущей профессии, какие тенденции на рынке труда стоит учитывать и какие навыки можно развивать уже сейчас.